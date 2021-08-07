Днепр затопило: местные плавали в луже на матрасе и ловили рыбу – видео
Источник:24 канал
В городе Днепр в субботу, 7 августа 2021 года, выпал сильный дождь. В результате летнего ливня, город сильно затопило. Местные жители не растерялись и начали кататься на надувном матрасе и ловить рыбу посреди улицы.
Смешные видео обнародовали жители Днепра в соцсетях. Особое внимание пользователей было приковано к территории на Левом берегу.
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Там мужчина плавал на матрасе со шляпой-зонтиком. В то же время он пытался поймать рыбу на дороге перед местным супермаркетом.
Мужчина рыбачит в затопленном Днепре: смотрите видео
Град на проспекте Мира
На Левом берегу на проспекте Мира непогода наделала других дел. Градом засыпало детскую площадку.
Град и затопленные улицы в Днепре / Фото из фейсбук-сообщества "Левобережный 3 | Днепр"
Улицы Днепра затопило
С избыточным количеством осадков канализация в Днепре не справилась. Поэтому некоторые улицы затоплены и они стали почти непроезжими.
Днепрянка Татьяна Мандыбура показала, как после дождя посреди газона образовался "водопад". Женщина назвала это следствием бездействия городских властей и отметила, что в свой подвал заходить вообще боится.
"Водопад" в центре Днепра: смотрите видео
Днепр затопило: смотрите видео
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