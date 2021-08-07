Днепр затопило: местные плавали в луже на матрасе и ловили рыбу – видео

В городе Днепр в субботу, 7 августа 2021 года, выпал сильный дождь. В результате летнего ливня, город сильно затопило. Местные жители не растерялись и начали кататься на надувном матрасе и ловить рыбу посреди улицы.

Смешные видео обнародовали жители Днепра в соцсетях. Особое внимание пользователей было приковано к территории на Левом берегу.

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Там мужчина плавал на матрасе со шляпой-зонтиком. В то же время он пытался поймать рыбу на дороге перед местным супермаркетом.

Мужчина рыбачит в затопленном Днепре: смотрите видео

Град на проспекте Мира

На Левом берегу на проспекте Мира непогода наделала других дел. Градом засыпало детскую площадку.

Град и затопленные улицы в Днепре / Фото из фейсбук-сообщества "Левобережный 3 | Днепр"

Улицы Днепра затопило

С избыточным количеством осадков канализация в Днепре не справилась. Поэтому некоторые улицы затоплены и они стали почти непроезжими.

Днепрянка Татьяна Мандыбура показала, как после дождя посреди газона образовался "водопад". Женщина назвала это следствием бездействия городских властей и отметила, что в свой подвал заходить вообще боится.

"Водопад" в центре Днепра: смотрите видео

Днепр затопило: смотрите видео

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