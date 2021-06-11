Вся земля была белой: в Днепре выпал огромный град – фото, видео

Погода в Днепре днем 11 июня удивила местных жителей огромным градом. Это уже второй день подряд с неба падают ледяные шарики. Накануне они наделали немало беды.

Непогода в Днепре

Град выпал в центре города и на Заводской Набережной. Ранее синоптики предупреждали горожан об ухудшении погоды и похолодании.

Важно Затопленные улицы, обвал набережной и смерть от молнии: непогода в Украине не утихает

В сети люди распространили видео непогоды. На кадрах слышно, как большие льдины громко бьют по крыше автомобилей. Града было так много, что кажется будто на улице выпал снег – вся земля стала белой. Пользователи сети удивляются такой погоде и иронически спрашивают, точно ли сейчас лето.

В Днепре выпал крупный град: видео

Смотрите видео непогоды в Днепре:

Заметим, 10 июня в городе Перещепино Днепропетровской области большой град уничтожил урожай клубники, кусты и деревья.



Град повредил клубнику на Днепропетровщине



Града было так много, что земля будто покрылась снегом

Что известно о погоде в Днепре

7 июня на территории области дожди затопили более чем 26 жилых домов и 55 дворов.

8 июня на местном пустыре пронесся смерч. После него прошла сильная гроза и град.

В результате непогоды 9 июня в Днепре обвалилась часть Сичеславской набережной. В воду упала тротуарная брусчатка и ограда. На месте инцидента образовалась опасная пропасть.

По данным Укргидрометцентра, дожди и грозы в области не прекратятся как минимум до 15 июня. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+26 градусов.

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