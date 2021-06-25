Выпускники устроили стрельбу на набережной Днепра

25 июня 2021 , 15:02
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Источник:

"Днепр оперативный"

В Днепре несколько подростков начали стрелять из пистолета. Они тогда возвращались с выпускного, который праздновали накануне.

Это случилось утром 25 июня на набережной Победы, 44. Очевидцы сразу вызвали полицию.

Другой случай Драка и стрельба в центре Николаева: полиция рассказала об участниках столкновения

Что известно о стрельбе

  • Инцидент произошел напротив магазина АТБ.
  • Злоумышленниками оказались 2 парней и 2 девушек.
  • Каждому из них 17 лет.
  • Когда полиция приехала, следователи изъяли пистолет.
  • Также в присутствии понятых собрали 5 гильз.
  • Всех участников инцидента опросили на месте.

Официально правоохранители пока никак не прокомментировали это событие. Журналисты 24 канала звонили в полицию Днепра, однако там сказали, что смогут предоставить информацию чуть позже.

Обратите внимание! В Одессе 16 июня мужчина устроил стрельбу в центре города. Когда правоохранители приехали, он все объяснил. Мол, таким образом хотел "выпустить пар", потому что поссорился с женой.
Автор: Олександр Марчак