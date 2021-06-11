Об этом сообщили полиции 7 июня в 23 часа. Тело 31-летнего мужчины нашли в заброшенном дачном доме жилого массива “Приднепровск”.
Другой случай Убийство лидера рок-группы "Лесик Band": во Львове суд вынес приговор бездомному
Больше об этом случае
- 29-летнего злоумышленника задержали через несколько дней после убийства.
- По данным правоохранителей, мужчины были товарищами.
- Однако у них случился конфликт.
- Младший ухватился за нож и начал им бить бездомного.
- На теле обнаружили ножевые ранения в груди и шее.
- В доме злоумышленника нашли вещи со следами крови.
Задержанный за убийство бездомного в Днепре / Фото Нацполиции
Что грозит задержанному
Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Мужчине 10 июня избрали меру пресечения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.