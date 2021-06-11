Об этом сообщили полиции 7 июня в 23 часа. Тело 31-летнего мужчины нашли в заброшенном дачном доме жилого массива “Приднепровск”.

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Больше об этом случае

  • 29-летнего злоумышленника задержали через несколько дней после убийства.
  • По данным правоохранителей, мужчины были товарищами.
  • Однако у них случился конфликт.
  • Младший ухватился за нож и начал им бить бездомного.
  • На теле обнаружили ножевые ранения в груди и шее.
  • В доме злоумышленника нашли вещи со следами крови.

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Задержанный за убийство бездомного в Днепре / Фото Нацполиции

Что грозит задержанному

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Мужчине 10 июня избрали меру пресечения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.