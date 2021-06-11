В Днепре зарезали бездомного: тело нашли на заброшенной даче – фото

11 июня 2021 , 12:14
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полиция Днепропетровской области

В Днепре задержали подозреваемого в убийстве бездомного. Следователи считают, что мужчина несколько раз ударил товарища ножом. Пострадавший от полученных ран сразу умер.

Об этом сообщили полиции 7 июня в 23 часа. Тело 31-летнего мужчины нашли в заброшенном дачном доме жилого массива “Приднепровск”.

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Больше об этом случае

  • 29-летнего злоумышленника задержали через несколько дней после убийства.
  • По данным правоохранителей, мужчины были товарищами.
  • Однако у них случился конфликт.
  • Младший ухватился за нож и начал им бить бездомного.
  • На теле обнаружили ножевые ранения в груди и шее.
  • В доме злоумышленника нашли вещи со следами крови.


Задержанный за убийство бездомного в Днепре / Фото Нацполиции

Что грозит задержанному

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Если его вину докажут в суде, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Мужчине 10 июня избрали меру пресечения. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Обратите внимание! В Измаиле 27 марта цыганские подростки убили бездомного палками. Они до этого требовали, чтобы он просил деньги на булочки для них, однако мужчина отказался. Впоследствии в сетях начали выявлять призывы к этническим погромам в городе.
Автор: Олександр Марчак