Российский наемник, участвовавший в так называемом "Войске Донском" переехал с оккупированной территории в Днепр. Его задержали правоохранители и сообщили о подозрении.

Мужчина жил в Луганской области, а с мая по июнь 2014 года входил в незаконное вооруженное формирование оккупантов "Всевеликое Войско Донское". Он участвовал в террористической деятельности, служил на "блокпостах".

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Что делал боевик "Войска Донского"

По данным следствия, подозреваемый совместно с другими с оружием в руках организовывал и нес службу на блокпостах. Они были расположены на дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка Луганской области по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец.

В обязанности входил контроль за деятельностью дежурных смен на блокпостах, организация и проверка документов лиц, их задержание, осмотр и досмотр авто. Кроме того, он имел полномочия и мог разрешать водителям после проведения проверки выезжать с блокпоста.

После выезда с временно оккупированной Луганской области боевик трудоустроился руководителем одного из вагоноремонтных предприятий на территории Украины. Его задержали оперативники Главного следственного управления по сопровождению Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Досудебное расследование продолжается.

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