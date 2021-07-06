Об аресте молдаванина сообщили 6 июля. Меру пресечения выбирал Амур-Нижнеднепровский районный суд.

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Что известно о преступнике

Он отличился мошенничеством в особо крупных размерах. Поэтому власть осудила его на 15 лет лишения свободы.

Но злоумышленник уклонился от исполнения приговора. Поэтому последнее время он находился в международном розыске.

Какую меру пресечения ему избрали

Его будут держать под стражей в течение ближайших 40 дней. Заметим, что власть Украины не может применять полного наказания к мужчине, поскольку он является иностранцем.

Сейчас украинское Министерство юстиции ожидает официальный запрос от Молдовы об экстрадиции.

Последние случаи мошенничества в Украине

Обратите внимание! 3 июля мужчина хотел бесплатно полететь в ОАЭ, зато попал под суд. Инцидент произошел во время рейса из Манчестера в Дубай. Житель Великобритании договорился встретиться с женщиной в ОАЭ, но не купил билет на самолет.