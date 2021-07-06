Находился в международном розыске: в Днепре задержали гражданина Молдовы
Источник:Днепропетровская облпрокуратура
В Днепре задержали и взяли под стражу гражданина Молдовы. Мужчина находился в международном розыске. Он совершил преступления за пределами Украины: где именно – информации нет.
Об аресте молдаванина сообщили 6 июля. Меру пресечения выбирал Амур-Нижнеднепровский районный суд.
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Что известно о преступнике
Он отличился мошенничеством в особо крупных размерах. Поэтому власть осудила его на 15 лет лишения свободы.
Но злоумышленник уклонился от исполнения приговора. Поэтому последнее время он находился в международном розыске.
Какую меру пресечения ему избрали
Его будут держать под стражей в течение ближайших 40 дней. Заметим, что власть Украины не может применять полного наказания к мужчине, поскольку он является иностранцем.
Сейчас украинское Министерство юстиции ожидает официальный запрос от Молдовы об экстрадиции.
Последние случаи мошенничества в Украине
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