Находился в международном розыске: в Днепре задержали гражданина Молдовы

В Днепре задержали и взяли под стражу гражданина Молдовы. Мужчина находился в международном розыске. Он совершил преступления за пределами Украины: где именно – информации нет.

Об аресте молдаванина сообщили 6 июля. Меру пресечения выбирал Амур-Нижнеднепровский районный суд.

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Что известно о преступнике

Он отличился мошенничеством в особо крупных размерах. Поэтому власть осудила его на 15 лет лишения свободы.

Но злоумышленник уклонился от исполнения приговора. Поэтому последнее время он находился в международном розыске.

Какую меру пресечения ему избрали

Его будут держать под стражей в течение ближайших 40 дней. Заметим, что власть Украины не может применять полного наказания к мужчине, поскольку он является иностранцем.

Сейчас украинское Министерство юстиции ожидает официальный запрос от Молдовы об экстрадиции.

Последние случаи мошенничества в Украине