Ограничения на поминальные дни в Днепре: власть запретит въезд на кладбища
В Днепре жителей призвали не идти на кладбище из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации с инфицированием, в городском совете предупредили об ограничении въезда частного транспорта на территорию кладбищ.
Источник:Днепровский городской совет
Медики призывают не посещать кладбища в поминальные дни, чтобы обезопаситься от возможного скопления людей. Они напоминают, что следует придерживаться социальной дистанции, надевать маски и обрабатывать руки антисептиком.
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Какие ограничения введут в городе
В городе не будут вводить дополнительные маршруты на поминальные дни, как это делали в докарантиннные времена. Поскольку увеличение пассажиропотока повлияет на посещаемость кладбищ.
Территорию кладбищ будут патрулировать наряды полиции. Они будут следить за соблюдением правопорядка и карантинных норм.
Будут определенные ограничения на въезд транспорта, чтобы не было, собственно, массового скопления, пробок,
– отметил заместитель начальника Днепровского отдела полиции Роман Дорош.
Не идти на кладбище призывают и священнослужители. Представители духовенства напоминают, что в эти дни главное – молитва и память об умерших, а не присутствие на кладбище.
Какова ситуация с коронавирусом на Днепропетровщине
Врач и депутат Днепровского горсовета Евгения Дитятковская отметила, что сейчас в больницах города заполнено около 50% коек, однако количество пациентов с коронавирусом увеличивается, а течение болезни – осложняется.
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