В Днепре жителей призвали не идти на кладбище из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации с инфицированием, в городском совете предупредили об ограничении въезда частного транспорта на территорию кладбищ.

Медики призывают не посещать кладбища в поминальные дни, чтобы обезопаситься от возможного скопления людей. Они напоминают, что следует придерживаться социальной дистанции, надевать маски и обрабатывать руки антисептиком.

К теме Карантин в Днепре продлили еще на 2 месяца: какие ограничения все же ослабят

Какие ограничения введут в городе

В городе не будут вводить дополнительные маршруты на поминальные дни, как это делали в докарантиннные времена. Поскольку увеличение пассажиропотока повлияет на посещаемость кладбищ.

Территорию кладбищ будут патрулировать наряды полиции. Они будут следить за соблюдением правопорядка и карантинных норм.

Будут определенные ограничения на въезд транспорта, чтобы не было, собственно, массового скопления, пробок,

– отметил заместитель начальника Днепровского отдела полиции Роман Дорош.

Не идти на кладбище призывают и священнослужители. Представители духовенства напоминают, что в эти дни главное – молитва и память об умерших, а не присутствие на кладбище.

Какова ситуация с коронавирусом на Днепропетровщине

Врач и депутат Днепровского горсовета Евгения Дитятковская отметила, что сейчас в больницах города заполнено около 50% коек, однако количество пациентов с коронавирусом увеличивается, а течение болезни – осложняется.

Обратите внимание! За минувшие сутки в Днепропетровской области зафиксировали 213 новых пациентов с COVID-19. Это третий из наибольших результатов по Украине за последние сутки, 4 мая. В то же время тут же сделали наибольшее количество прививок от коронавируса за последние сутки – 879.