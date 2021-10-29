Живьем сгорели два человека: в Днепре произошла ужасная трагедия

В Чечелевском районе Днепра произошел пожар в одной из квартир 16-этажки. Туда сразу прибыли спасатели и начали эвакуировать людей из соседних помещений. Однако 2 жителя квартиры, где произошло возгорание на тот момент уже были мертвыми.

Об инциденте на улице Академика Янгеля сообщили в ГСЧС в пол 4 ночи. Заявитель сказал, что горит квартира на 11 этаже.

Громкое событие На Харьковщине произошел масштабный взрыв на АЗС: иностранец завалил колонку

Сгорело практически все

По приезду специалисты вывели на свежий воздух 6 человек, находившихся в задымленном помещении. Затем они начали тушить квартиру. Пламя быстро распространялось и охватило 45 квадратных метров.

Ужасный пожар квартиры в Днепре / Фото ГСЧС

В доме были уничтожены вещи домашнего обихода, мебель и внутренняя облицовка стен квартиры. Тела умерших были обнаружены во время тушения.

Пожар погасили примерно через час. После этого туда прибыли правоохранители, которые начали устанавливать обстоятельства трагедии. Причину возгорания пока не называли

Спасатели тушат пожар в квартире: смотрите видео ГСЧС

Похожее событие недавно

22 октября сообщили, что под Харьковом загорелся жилой дом. Когда спасатели тушили пожар, обнаружили 3 тела. Оказалось, что это были пожилые мужчина с женщиной и их 40-летний сын.

Правоохранители сразу начали исследовать место трагедии. Впоследствии они констатировали, что это произошло из-за элементарного несоблюдения правил пожарной безопасности.