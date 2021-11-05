В Днепре женщина пыталась спрыгнуть с моста: видео фантастического спасения

В Днепре 5 ноября водитель грузовика не дал женщине прыгнуть с моста. Трагедия могла случиться на Амурском мосту, на котором уже не первый человек пытается покончить с жизнью.

Инцидент произошел 5 ноября в 12:20. В экстренную службу спасения поступило сообщение о том, что женщина хотела спрыгнуть с моста.

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Женщину, пытавшуюся покончить жизнь самоубийством, заметил водитель грузовика. Он остановился на обочине дороги и отвел женщину от края моста. Вместе они сидели вплоть до приезда правоохранителей и спасателей.

После этого женщину передали сотрудникам скорой помощи. Видео событий на мосту зафиксировали камеры Ситуационного центра Днепра.

Что стало причиной такого поступка женщины

Как выяснилось впоследствии, женщина хотела покончить жизнь самоубийством из-за проблем с мужем. Об этом стало известно из предсмертной записки, которую она оставила с вещами на мосту.

Также она оставила в записке телефон мужчины, с которым сразу же связались полицейские, приехавшие на место вызова.

Момент спасения женщины в Днепре: смотрите видео

Подобные случаи случались в апреле и июле 2021 года. В обоих случаях с жизнью пытались покончить мужчины.