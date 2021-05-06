В Днепре утром 6 мая правоохранителям сообщили о смерти женщины. СМИ пишут, что она села на скамейку, поскольку стало плохо. Незадолго после этого она упала. Когда медики приехали, они смогли лишь констатировать смерть.

Об этом рассказали в полиции Днепра в комментарии 24 канала. Событие произошло 5 мая примерно в 10:00 утра на улице Универсальной.

Другой случай Плохо стало всем: в Киеве в больницу попала целая семья и бригада скорой помощи

Подробнее об инциденте

На место прибыли правоохранители, которые направили тело на судмедэкспертизу.

Следователи считают, что это была естественная смерть.

Как сообщает "Днепр оперативный", умерла женщина, которой было 37 лет.

Она сначала сказала, что болит сердце.

Рядом был ее муж.

После падения жены на землю, он сразу позвонил в скорую.

Обратите внимание! В Покровском районе Кривого Рога 5 мая на дороге упал пожилой мужчина на мотоцикле. Рядом была маршрутка, которая его переехала. Как следствие, 71-летний дедушка сразу умер.