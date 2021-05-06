В Днепре женщина села на скамейку и умерла
В Днепре утром 6 мая правоохранителям сообщили о смерти женщины. СМИ пишут, что она села на скамейку, поскольку стало плохо. Незадолго после этого она упала. Когда медики приехали, они смогли лишь констатировать смерть.
Источник:24 канал
Об этом рассказали в полиции Днепра в комментарии 24 канала. Событие произошло 5 мая примерно в 10:00 утра на улице Универсальной.
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Подробнее об инциденте
- На место прибыли правоохранители, которые направили тело на судмедэкспертизу.
- Следователи считают, что это была естественная смерть.
- Как сообщает "Днепр оперативный", умерла женщина, которой было 37 лет.
- Она сначала сказала, что болит сердце.
- Рядом был ее муж.
- После падения жены на землю, он сразу позвонил в скорую.
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