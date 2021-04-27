Курьезная ситуация в Днепре – пассажирка трамвая зашла в салон с микрофоном. И под мелодию напевала что-то о любви.

Это сняли другие пассажиры трамвая №11. Он курсирует по маршруту Железнодорожный вокзал – улица Строителей. К теме Выездной ресторан с алкоголем и кальяном: в Харькове тиктокеры развлекались в карантин – видео Что известно о караоке в трамвае По словам очевидцев, инцидент произошел в трамвае 27 апреля.

Импровизированное караоке устроила женщина старшего возраста.

В руке у нее был золотой микрофон.

Она мелодично и не очень громко пела непопулярную песню.

К сожалению, всех слов не разобрать, но на записи слышно, как она четко говорит "счастье любить".

Однако другие пассажиры восприняли перформанс днепрянки довольно спокойно, и вероятно, наслаждались мелодией.