В Днепре женщина устроила караоке в трамвае: видео
Курьезная ситуация в Днепре – пассажирка трамвая зашла в салон с микрофоном. И под мелодию напевала что-то о любви.
Источник:телеграмм Dnepr_Black
Это сняли другие пассажиры трамвая №11. Он курсирует по маршруту Железнодорожный вокзал – улица Строителей.
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Что известно о караоке в трамвае
- По словам очевидцев, инцидент произошел в трамвае 27 апреля.
- Импровизированное караоке устроила женщина старшего возраста.
- В руке у нее был золотой микрофон.
- Она мелодично и не очень громко пела непопулярную песню.
- К сожалению, всех слов не разобрать, но на записи слышно, как она четко говорит "счастье любить".
- Однако другие пассажиры восприняли перформанс днепрянки довольно спокойно, и вероятно, наслаждались мелодией.
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