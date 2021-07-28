Младенец едва не погиб: в Днепре женщина с детской коляской провалилась в заболоченную реку

На Левом берегу Днепра женщина с детской коляской провалилась в канал реки Гнилокиш. В коляске находился 7-месячный ребенок.

Инцидент произошел 26 июля. Событие в ГСЧС официально пока не прокомментировали.

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Женщина с ребенком провалилась в реку: как все было

Потерпевшая пыталась коляской переехать высокий бордюр, но не смогла.

Поэтому женщина развернулись. Сделав шаг назад, она упала спиной вниз вместе с малышом.

Женщина провалилась в зацветший канал по шею.

Спас ее водитель маршрутки, который проезжал мимо. Мужчина бросился в воду и вытащил коляску.

По словам женщины, ребенок едва не погиб. Спасло малыша то, что он был пристегнут.

Что говорят в горсовете Днепре

После инцидента чиновники заявили, что планируют сделать этот участок более безопасным. Как заверил глава администрации Амур-Нижнеднепровский района Руслан Вишневецкий, работы должны начаться 28 июля.

По его словам, на опасном участке установят постоянный металлический забор. На это потратят деньги из городского бюджета, запланированные для установки аварийных ограждений после ДТП. Также рядом сделают пешеходный переход.