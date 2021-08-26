В полицию обратилась мать потерпевшего 25 августа. Полиция подтвердила факт инцидента журналистам 24 канала. Нам сообщили, что мужчина отказался от расследования.
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"Любовный" треугольник
Полицейские быстро прибыли на место происшествия. Сожительница сказала им, что мужа серной кислотой облила соседка. Ведь именно в квартире рядом находился ее сожитель. Полицейские впоследствии увидели, что соседка в нетрезвом состоянии.
Их обоих правоохранители отвезли в участок. Со временем сожительница потерпевшего призналась, что это совершила она. Пострадавшего отвезли в городскую больницу №2 в отделение для людей с ожогами. В каком он состоянии – не сообщают.
Конфликты между родственниками последние новости
- В Одессе бывший спецназовец часто бил жену. 15 августа она вызвала полицию. Когда правоохранители прибыли, мужчина вышел к ним с ружьем. Его удалось задержать.
- В Днепре женщина убила сожителя, потому что он угрожал ей и 14-летней дочери. Родители погибшего хотели, чтобы женщина оплатила за него долги. Известно, что умерший был ранее осужден за убийство.
- На Львовщине чиновник избил бывшую сожительницу. Во время издевательств она держала на руках маленького ребенка. Женщина попыталась ответить обидчику, но он вместо этого начал еще сильнее ее бить. Впоследствии он отвел ее подальше от камер. В сети затем удалили видео инцидента.