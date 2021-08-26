В Днепре женщина вылила на лицо своего сожителя серную кислоту

В переулке Добровольцев в Днепре женщина разлила на 39-летнего мужчину серную кислоту. Известно, что они жили вместе. Сожительница не сразу признала вину. Она сказала, что это сделала соседка.

В полицию обратилась мать потерпевшего 25 августа. Полиция подтвердила факт инцидента журналистам 24 канала. Нам сообщили, что мужчина отказался от расследования.

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Полицейские быстро прибыли на место происшествия. Сожительница сказала им, что мужа серной кислотой облила соседка. Ведь именно в квартире рядом находился ее сожитель. Полицейские впоследствии увидели, что соседка в нетрезвом состоянии.

Их обоих правоохранители отвезли в участок. Со временем сожительница потерпевшего призналась, что это совершила она. Пострадавшего отвезли в городскую больницу №2 в отделение для людей с ожогами. В каком он состоянии – не сообщают.

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