В Днепре женщина вынашивает 15 детей: что известно об этой героине

В Днепре в больнице лежит женщина, которая готовится к своим уже 15 родам. Она всю жизнь работает женой и матерью. А детей воспитывает с радостью и любовью.

Об этой матери-героине подробнее рассказал руководитель областной больницы Днепра Сергей Рыженко. Сообщение о женщине он обнародовал в сети 12 ноября.

Тоже в городе Кесарево, рак и тяжелый COVID: в Днепре спасают роженицу и ребенка, который "сильнее своей судьбы"

Что о ней известно

Эту женщину зовут Александра, и ей 42 года. Она ждет своего 15 малыша с трепетом и планирует рожать там, где и других – в больнице Мечникова.

Следует отметить, что не все роды женщины проходили легко. У нее есть порок сердца и тяжелые аллергические реакции. Поэтому неоднократно случались осложнения.

Она любит своего мужа, с радостью воспитывает детей и хочет, чтобы никто не помешал их счастью,

– рассказал Рыженко.

Также он добавил, что ее муж работает в котельной. Чтобы обеспечить свою семью, он всегда берет 2 смены. Несколько СМИ сообщили, что Александра уже родила, однако главный врач больницы это еще не подтверждал.

Читайте полный текст сообщения Сергея Рыженко:

Младенец всегда радуется матери.

Она встречает проблемы с улыбкой.

Александра, 42 года, живет в Днепре на Западном.

С трепетом ждет появления своего 15 малыша.

Всю жизнь "работает" женой и мамой.

Муж работает в котельной в две смены, чтобы прокормить семью.

Традиционно Саша желает рожать детей только в больнице Мечникова.

Имеет порок сердца, сильные аллергические реакции.

Были тяжелые осложнения.

Для нас милее всего, что ее слова – ВЕРА, СЕМЬЯ, МАТЕРИНСТВО – не считаются устаревшими и отсталыми.

Она любит своего мужа, с радостью воспитывает детей и хочет, чтобы никто не помешал их счастью.

Саша с улыбкой говорит: все они – моя жизнь и моя команда, где я главный человек, а больница Мечникова – мое спасение и мои близкие друзья.