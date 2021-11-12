В Днепре женщина вынашивает 15 детей: что известно об этой героине
Источник:фейсбук Сергея Рыженко
В Днепре в больнице лежит женщина, которая готовится к своим уже 15 родам. Она всю жизнь работает женой и матерью. А детей воспитывает с радостью и любовью.
Об этой матери-героине подробнее рассказал руководитель областной больницы Днепра Сергей Рыженко. Сообщение о женщине он обнародовал в сети 12 ноября.
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Что о ней известно
Эту женщину зовут Александра, и ей 42 года. Она ждет своего 15 малыша с трепетом и планирует рожать там, где и других – в больнице Мечникова.
Следует отметить, что не все роды женщины проходили легко. У нее есть порок сердца и тяжелые аллергические реакции. Поэтому неоднократно случались осложнения.
Она любит своего мужа, с радостью воспитывает детей и хочет, чтобы никто не помешал их счастью,
– рассказал Рыженко.
Также он добавил, что ее муж работает в котельной. Чтобы обеспечить свою семью, он всегда берет 2 смены. Несколько СМИ сообщили, что Александра уже родила, однако главный врач больницы это еще не подтверждал.
Читайте полный текст сообщения Сергея Рыженко:
Младенец всегда радуется матери.
Она встречает проблемы с улыбкой.
Александра, 42 года, живет в Днепре на Западном.
С трепетом ждет появления своего 15 малыша.
Всю жизнь "работает" женой и мамой.
Муж работает в котельной в две смены, чтобы прокормить семью.
Традиционно Саша желает рожать детей только в больнице Мечникова.
Имеет порок сердца, сильные аллергические реакции.
Были тяжелые осложнения.
Для нас милее всего, что ее слова – ВЕРА, СЕМЬЯ, МАТЕРИНСТВО – не считаются устаревшими и отсталыми.
Она любит своего мужа, с радостью воспитывает детей и хочет, чтобы никто не помешал их счастью.
Саша с улыбкой говорит: все они – моя жизнь и моя команда, где я главный человек, а больница Мечникова – мое спасение и мои близкие друзья.