Женщина позвонила в полицию утром 9 ноября. Она сообщила, что мужчина ударил ее и разбил губу. Полиция инцидент пока не комментирует.

Обратите внимание Смертельная любовь: на Белоцерковщине сожитель убил женщину двумя ударами в голову

Бил женщину снова

Сотрудники полиции получили сообщение о нападении на их коллег на улице Батумской. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то стали свидетелями настоящего побоища, которое совершила пара.

Выяснилось, что полицию вызвала женщина, которая стала жертвой своего мужа. Правоохранители, прибывшие к ним первыми, пообщались с мужчиной. Однако тот неожиданно снова ударил женщину по лицу.

Потерпевшая набросилась на полицейского

Дебоширу предложили выйти на улицу и он согласился. Когда мужчина вышел из квартиры, то неожиданно набросился на полицейского, а затем ударил его в челюсть. Злоумышленника задержали и надели на него наручники.

В это время заявительница в квартире пыталась отобрать у полицейского наручники. Впоследствии она выбежала из квартиры и забрызгала другому правоохранителю глаза из баллончика. Женщину также задержали.