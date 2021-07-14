Об этом спасателям сообщила родственница женщины. 13 июля работники ГСЧС освободили потерпевшую. Впоследствии они отвезли ее в городскую больницу №16.

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Пролежала несколько суток

Женщина рассказала, что поскользнулась и упала на пол в ванной комнате. Во время падения случайно застряла рукой между водопроводными трубами.

Потерпевшая длительное время не могла освободиться. Она пролежала так по меньшей мере нескольких суток.

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Спасатели освободили пострадавшую

Работники ГСЧС с помощью грузовой веревки подняли женщину с пола.

Затем разжали металлические трубы и высвободили ее руку.

Женщину отвели в карету экстренной медицинской помощи.

Впоследствии ее госпитализировали с диагнозом "синдром длительного сжатия и истощения".

Для спасения привлекли 4 человека и 1 спасательную технику.

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