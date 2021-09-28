Детали драки в Днепре
Драка случилась между 5 парнями. СМИ пишут, что конфликт произошел между охранниками и посетителями заведения MisterCat.
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На видео с места происшествия видно, как в одного парня бросили предметом, похожим на бутылку. После того юноша упал на землю, а нападавший решил добить свою жертву – он жестко ударил лежащего ногой в голову.
Дальше ребята бросились бежать за другой жертвой.
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На место происшествия выехали полицейские
28 сентября на месте драки работала следственно-оперативная группа. На мостовой остались следы крови еще с вечера. Правоохранители оцепили место преступления.
Полицейские оцепили место драки / Фото "Информатор"