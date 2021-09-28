В Днепре жестоко подрались молодые люди: видео с места происшествия

На Европейской площади в Днепре 27 сентября жестко подралась группа юношей. По предварительным данным, одному парню разбили голову.

Детали драки в Днепре

Драка случилась между 5 парнями. СМИ пишут, что конфликт произошел между охранниками и посетителями заведения MisterCat.

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На видео с места происшествия видно, как в одного парня бросили предметом, похожим на бутылку. После того юноша упал на землю, а нападавший решил добить свою жертву – он жестко ударил лежащего ногой в голову.

Дальше ребята бросились бежать за другой жертвой.

Смотрите видео жестокой драки между молодыми людьми: 18+

На место происшествия выехали полицейские

28 сентября на месте драки работала следственно-оперативная группа. На мостовой остались следы крови еще с вечера. Правоохранители оцепили место преступления.

Полицейские оцепили место драки / Фото "Информатор"