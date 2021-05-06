В Днепре значительно подорожает парковка: город разбили на 4 зоны
Горсовет Днепра планирует значительно увеличить цену парковки в городе. Участки, где можно парковаться, разобьют на четыре зоны, где будут разные цены. На оборудованных площадках парковка будет стоить дороже всего.
Источник:проект решения горсовета Днепра
В городе в целом будет 4 зоны парковки. Изменение стоимости осуществляют руководствуясь Налоговым кодексом Украины. Общественные слушания по этому вопросу должны состояться 6 мая.
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Какой будет стоимость парковки
Все оборудованные шлагбаумом площадки отнесли к зоне Z. Там стоимость достигнет 20 гривен в час.
Все остальные – это только отведенные площадки для парковки. На них цены будут разные.
Зона А
Ею обозначили центральную часть города, где стоимость будет 18 гривен в час. В нее входят территории:
- по улице Старокайдакской до улицы Воскресенской;
- по улице Воскресенской до улицы Князя Владимира Великого;
- по улице Князя Владимира Великого до улицы Шолом Алейхема;
- по улице Шолом-Алейхема до улицы Баррикадной;
- по улице Баррикадной до просп. Дмитрия Яворницкого;
- по просп. Дмитрия Яворницкого;
- по улице Баррикадной до улицы Гоголя;
- по улице Гоголя к улицам Паторжинского, Воскресенской и Старокайдакской.
Зона В
Это вся территория недалеко от центра Днепра. Там цена будет 15 гривен в час. В зону входят такие участки:
- от улицы Симферопольской до улицы Сичеславской Набережной;
- по улице 6-й Стрелковой Дивизии до улицы Сичеславская Набережная;
- от Мерефо-Херсонского моста до улицы Набережной Заводской и улицы Павлова;
- по улице Павлова до улицы Щепкина;
- от улицы Щепкина по проспекту Сергея Нигояна до проспекта Пушкина;
- по проспекту Пушкина до проспекта Александра Поля;
- по проспекту Александра Поля к улице Владимира Антоновича;
- от улицы Владимира Антоновича до улицы Костомаровская;
- от улицы Костомаровская до улицы Короленко;
- от улицы Короленко по улице Святослава Храброго до улицы Гоголя;
- от улицы Святослава Храброго по улице Гоголя до улицы Гусенко;
- от улицы Гусенко по улице Феодосиевской до проспекта Гагарина;
- от улицы Феодосиевской по проспекту Гагарина до улицы Чернышевского;
- по улице Спасской до улицы Симферопольской;
А в зону С входит остальная территория города. Там парковка будет стоить 10 гривен в час.
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