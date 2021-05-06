Горсовет Днепра планирует значительно увеличить цену парковки в городе. Участки, где можно парковаться, разобьют на четыре зоны, где будут разные цены. На оборудованных площадках парковка будет стоить дороже всего.

В городе в целом будет 4 зоны парковки. Изменение стоимости осуществляют руководствуясь Налоговым кодексом Украины. Общественные слушания по этому вопросу должны состояться 6 мая.

О парковке В Киеве пешеход прошелся по машине, которую припарковали на переходе: видео

Какой будет стоимость парковки

Все оборудованные шлагбаумом площадки отнесли к зоне Z. Там стоимость достигнет 20 гривен в час.

Все остальные – это только отведенные площадки для парковки. На них цены будут разные.

Зона А

Ею обозначили центральную часть города, где стоимость будет 18 гривен в час. В нее входят территории:

по улице Старокайдакской до улицы Воскресенской;

по улице Воскресенской до улицы Князя Владимира Великого;

по улице Князя Владимира Великого до улицы Шолом Алейхема;

по улице Шолом-Алейхема до улицы Баррикадной;

по улице Баррикадной до просп. Дмитрия Яворницкого;

по просп. Дмитрия Яворницкого;

по улице Баррикадной до улицы Гоголя;

по улице Гоголя к улицам Паторжинского, Воскресенской и Старокайдакской.

Зона В

Это вся территория недалеко от центра Днепра. Там цена будет 15 гривен в час. В зону входят такие участки:

от улицы Симферопольской до улицы Сичеславской Набережной;

по улице 6-й Стрелковой Дивизии до улицы Сичеславская Набережная;

от Мерефо-Херсонского моста до улицы Набережной Заводской и улицы Павлова;

по улице Павлова до улицы Щепкина;

от улицы Щепкина по проспекту Сергея Нигояна до проспекта Пушкина;

по проспекту Пушкина до проспекта Александра Поля;

по проспекту Александра Поля к улице Владимира Антоновича;

от улицы Владимира Антоновича до улицы Костомаровская;

от улицы Костомаровская до улицы Короленко;

от улицы Короленко по улице Святослава Храброго до улицы Гоголя;

от улицы Святослава Храброго по улице Гоголя до улицы Гусенко;

от улицы Гусенко по улице Феодосиевской до проспекта Гагарина;

от улицы Феодосиевской по проспекту Гагарина до улицы Чернышевского;

по улице Спасской до улицы Симферопольской;

А в зону С входит остальная территория города. Там парковка будет стоить 10 гривен в час.

Обратите внимание! С 31 марта в Украине за парковку можно расплачиваться в платежных терминалах и банковских автоматах. Также Кабмин ввел новые правила обустройства мест для парковки. Подробнее о нововведениях – по ссылке.