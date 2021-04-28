"Днепрводоканал" подготовил новый порядок формирования тарифов на 2022 год. Там предусмотрели значительное увеличение цен. Это распространяется как на водоснабжение, так и водоотведение.

Предприятие планирует поднять тарифы, чтобы они были экономически обоснованы. То есть, главной причиной ежегодного изменения размера тарифов является рост себестоимости производства. Полезно Как экономить на коммунальных платежках Какие цены будут в следующем году Вода для днепрян в 2022 подорожает на 1,7098 гривны, то есть будет стоить 7,8898 гривны.

Стоимость канализации увеличится на 1,7330 гривны. Поэтому ее цена будет 6,7130 гривны. Сколько сейчас стоят услуги " Днепроводоканала" С 1 января 2021 года днепряне платят за 1 кубометр воды 14,928 гривны.

За кубометр канализации цена – 10,356 гривны.

То есть общий розничный тариф на воду в Днепре – 25, 284 гривны за 1 кубометр. В следующем году стоимость кубометра будет достигать 33,1831 гривны. Обратите внимание! С 1 мая в Украине будет фиксированная цена газа. Решение об этом приняли 7 апреля. Обо всех преимуществах и нюансах годового тарифа – по ссылке.