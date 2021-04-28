В Днепре значительно увеличатся цены на воду: сколько будут платить за коммуналку жители города
"Днепрводоканал" подготовил новый порядок формирования тарифов на 2022 год. Там предусмотрели значительное увеличение цен. Это распространяется как на водоснабжение, так и водоотведение.
Источник:"Днепрводоканал"
Предприятие планирует поднять тарифы, чтобы они были экономически обоснованы. То есть, главной причиной ежегодного изменения размера тарифов является рост себестоимости производства.
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Какие цены будут в следующем году
- Вода для днепрян в 2022 подорожает на 1,7098 гривны, то есть будет стоить 7,8898 гривны.
- Стоимость канализации увеличится на 1,7330 гривны. Поэтому ее цена будет 6,7130 гривны.
Сколько сейчас стоят услуги " Днепроводоканала"
- С 1 января 2021 года днепряне платят за 1 кубометр воды 14,928 гривны.
- За кубометр канализации цена – 10,356 гривны.
- То есть общий розничный тариф на воду в Днепре – 25, 284 гривны за 1 кубометр. В следующем году стоимость кубометра будет достигать 33,1831 гривны.
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