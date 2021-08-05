Хотя подозрение объявили 13 участникам преступления, правоохранители имели данные о большем количестве – 16 причастных. Следственные действия еще продолжаются.

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Имели поддельные документы

В общем провели 120 тайных расследований. Злоумышленники незаконно выкачивали нефть из акционерных предприятий "Укртранснафт" и "Нафтогаз Украины" на Полтавщине. Тогда перевозили ее на базу в Днепропетровскую область по поддельным документам.



Днепрянин организовал преступную группу и воровал нефть на Полтавщине / Фото Офиса Генпрокурора

Отмечают, что воровали сырье в достаточно больших размерах, однако точный объем не сообщают. Тремя преступными группами руководил один человек – житель Днепра.



Участников преступления задержали работники Нацполиции / Фото Офиса Генпрокурора

Что грозит участникам преступления

Подозреваемым объявили 5 статей:

за создание преступной организации, но добровольное признание и помощь в расследовании (руководителя освобождают от ответственности);

совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (от 5 участников);

повреждение нефтепроводов и продуктов преступной группой;

покушение на преступление, которое внезапно прекратили;

кража в крупных размерах, совершенная несколькими лицами.

Подозреваемым максимально может грозить 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.



За кражу участников могут посадить на 12 лет / Фото Офиса Генпрокурора

На месте работали следователи и сотрудники уголовного розыска Нацполиции.