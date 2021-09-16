Днепрянин захватил часть двора многоэтажки: асфальтировал и поставил столбики

В жилом массиве "Красный камень" 16 сентября мужчина захватил участок двора, чтобы сделать там персональную стоянку. Он не только "присвоил" землю, но и установил там забор.

Говорится о дворе дома 4Б. Об этом журналистам сообщил местный житель, который предоставил фотоподтверждение.

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Подъехал и заасфальтировал

Очевидец рассказал, что утром туда приехало авто, с которым был прицеп асфальта. К машине подошел мужчина, который начал выгружать оттуда строительный материал.

Он начал делать новое покрытие на участке, где раньше ничего не было. Затем "строитель" даже установил 2 столбика, между которыми натянул цепь.



Днепрянин захватил часть двора многоэтажки / Коллаж Vgorode

Почему нельзя просто сломать столбики

Следует отметить, что такие действия незаконны. Использовать определенную часть территории двора может только лицо, имеющее право собственности или пользования участком.

Соответственно, сделать персональную стоянку можно только в случае, если она будет согласована со всеми собственниками. Это вполне логично, поскольку территория возле дома общая.

Несмотря на незаконность, местным жителям не стоит убирать незаконные столбики с цепями самостоятельно. Ведь тогда это можно будет квалифицировать как повреждение сделанных за чужой счет конструкций.

То есть возможно наказание по статье об умышленной порчи чужого имущества. Она предусматривает штраф 850 гривен.

Что нужно делать в таких случаях