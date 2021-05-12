Утром 12 мая в Днепре мужчина угрожал взорвать дом. На место выехали взрывотехники и спецназовцы: домашнего "террориста" задержали.

Жильцов дома эвакуировали, а мужчину – задержали. В полиции открыли уголовное дело из-за незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

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Что известно об инциденте

43-летний днепрянин угрожал взорвать дом.

О его заявлении сообщили в полицию около 10 утра.



Нарушителя задержали / Фото Нацполиции

Отметили, что мужчина закрылся в квартире знакомой на первом этаже по проспекту Героев города.

Ранее его уже привлекали к ответственности за правонарушения.

Правоохранители и спецназовцы нашли "террориста" в его укрытии – в балконном подвале.

Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у задержанного гранату Ф-1.

Ему может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.



Найден боеприпас в Днепре / Фото Нацполиции