Днепрянин угрожал взорвать дом: его задержали
Утром 12 мая в Днепре мужчина угрожал взорвать дом. На место выехали взрывотехники и спецназовцы: домашнего "террориста" задержали.
Источник:Нацполиция
Жильцов дома эвакуировали, а мужчину – задержали. В полиции открыли уголовное дело из-за незаконного обращения с оружием и боеприпасами.
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Что известно об инциденте
- 43-летний днепрянин угрожал взорвать дом.
- О его заявлении сообщили в полицию около 10 утра.
Нарушителя задержали / Фото Нацполиции
- Отметили, что мужчина закрылся в квартире знакомой на первом этаже по проспекту Героев города.
- Ранее его уже привлекали к ответственности за правонарушения.
- Правоохранители и спецназовцы нашли "террориста" в его укрытии – в балконном подвале.
- Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у задержанного гранату Ф-1.
- Ему может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.
Найден боеприпас в Днепре / Фото Нацполиции
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