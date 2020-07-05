В Вольногорске, что на Днепропетровщине, автомобиль BMW скатился в озеро. Инцидент произошел 4 июля. Авто могло утонуть, но отдыхающие вызвались помочь водителю вытащить машину.

К спасению BMW присоединились более 20 человек. Об этом сообщает "Информатор".

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Водитель припарковал свой BMW на склоне у воды и, вероятно, забыл поставить авто на ручник. Из-за этого машина покатилась с горки прямо в воду.

Мужчина не стал вызывать на место сотрудников специальных служб. В то же время отдыхающие вызвались помочь водителю и вытолкали автомобиль на берег. К счастью, обошлось без пострадавших.

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На Днепропетровщине BMW скатился в озеро: смотрите видео