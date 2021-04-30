На Днепропетровщине исчез 23-летний парень: особые приметы
В селе Могилев Царичанского района Днепропетровской области исчез 23 летний Ярослав Пурик. Он вышел из дома еще 20 дней назад и с тех пор его никто не видел.
Источник:Полиция Днепропетровской области
Мужчину в последний раз видели 10 апреля в 19:30, куда он после этого ушел – неизвестно. О его розыске сообщили только 30 апреля.
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Особые приметы Ярослава
- На вид парню 23–25 лет.
- Его рост – примерно 175–180 сантиметров.
- Он имеет худощавое телосложение и овальное лицо.
- У Ярослава темно-русые волосы средней длины.
- Также на момент исчезновения был с бородой рыжего цвета.
- Парень хромает на левую ногу.
Всех, кому известно место пребывания Ярослава Пурика, просят обратиться в Днепровское отделение полиции № 11 по телефонам:
- 056 90 3 20 00,
- 095 696 28 68,
- 095 195 06 46,
- 095 000 57 46
- Также можно звонить на 102
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