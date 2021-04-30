В селе Могилев Царичанского района Днепропетровской области исчез 23 летний Ярослав Пурик. Он вышел из дома еще 20 дней назад и с тех пор его никто не видел.

Мужчину в последний раз видели 10 апреля в 19:30, куда он после этого ушел – неизвестно. О его розыске сообщили только 30 апреля.

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Особые приметы Ярослава

На вид парню 23–25 лет.

Его рост – примерно 175–180 сантиметров.

Он имеет худощавое телосложение и овальное лицо.

У Ярослава темно-русые волосы средней длины.

Также на момент исчезновения был с бородой рыжего цвета.

Парень хромает на левую ногу.

Всех, кому известно место пребывания Ярослава Пурика, просят обратиться в Днепровское отделение полиции № 11 по телефонам:

056 90 3 20 00,

095 696 28 68,

095 195 06 46,

095 000 57 46

Также можно звонить на 102

Обратите внимание! В лесополосе на Харьковщине 28 апреля нашли мужчину, пропавшего без вести более 10 дней назад. Он там повесился и правоохранители начали расследование.