На Днепропетровщине исчезли трое мальчиков

17 октября 2021 , 11:43
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Источник:

Никопольское районное управление полиции

В Никополе полиция объявила в розыск трех несовершеннолетних мальчиков. Они пошли гулять и не вернулись.

Об исчезновении в полицию сообщила опекун мальчиков. Она заявила, что ее подопечные дети не вернулись домой с прогулки.

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Что известно об исчезновении детей

Бесследно исчезли Лакатош Виктор, Лакатош Николай и Цыган Вячеслав. 16 октября их опекун позвонила в полицию и сказала, что они пошли гулять и не вернулись.

Женщина отметила, что они могут находиться в районах "Северный" и возле Автовокзала Никополя.

Приметы несовершеннолетних, пропавших:

  • Лакатош Виктор

Ему 12 лет, ростом 110 – 115 сантиметров, среднего телосложения. Имеет ромскую внешность: смуглый, черные глаза и короткие темные волосы. Был одет в черную куртку и синие джинсы.

  • Лакатош Николай

Ему 10 лет, ростом примерно 110 – 115 сантиметров, худощавого телосложения. Имеет ромскую внешность: карие глаза, темные и короткие волосы. На животе имеет большое родимое пятно.
Был одет в красную куртку.

  • Цыган Вячеслав

Ему 13 лет, ростом примерно 120 – 125 сантиметров. Имеет ромскую внешность: смуглый, с короткими волосами и карими глазами. Имеет царапину на правой щеке. Был одет в белую вязаную кофту.

Важно! Всех, кому известно о местонахождении мальчиков, полиция просит сообщить по телефонам: (050) 450 91 40, (098) 554 10 33 или 102.

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Полный текст публикации полиции

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК

Полицией Никополя устанавливается местонахождение без вести пропавших Лакатоша Виктора, Лакатоша Николая и Цыгана Вячеслава

16 октября в Никопольский РУП поступило сообщение от местной жительницы о том, что исчезли ее подопечные дети Лакатош Виктор 12 лет, Лакатош Николай 10 лет и Цыган Вячеслав 13 лет.
Известно, что ребята 16 октября ушли из дома гулять и до сих пор не вернулись.
Могут находиться в районах "Северный" и Автовокзала города Никополь.

Приметы несовершеннолетнего Лакатоша Виктора: 12 лет, ростом 110-115 см., среднего телосложения, глаза черные, цыганской внешности, смуглая кожа, волосы темные, короткие.
Был одет: в черную куртку, синие джинсы.
Приметы несовершеннолетнего Лакатоша Николая: 10 лет, ростом примерно 110-115 см., худощавого телосложения, цыганской внешности, глаза карие, волосы темные, короткие, на животе имеет большое родимое пятно.
Был одет: в красную куртку.
Приметы несовершеннолетнего Цыгана Вячеслава: 13 лет, ростом примерно 120-125 см, цыганской внешности, смуглая кожа, волосы короткие, темные, глаза карие, имеет царапину на правой щеке.
Был одет: в белую вязаную кофту. 
Просим всех обратить внимание на указанных несовершеннолетних и кому известно об их местонахождении просим сообщить по телефонам: (050) 450 91 40, (098) 554 10 33, 102 или другим удобным для Вас способом.

Автор: Вероніка Климська