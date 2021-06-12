Сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области 11 июня, в 13:03 поступило сообщение от представителей полиции.

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Ребенок сидел на подоконнике

Полицейские рассказали спасателям, что на улице Парковой в городе Желтые Воды Каменского района на подоконнике окна квартиры сидит маленькая девочка.

Туда сразу же отправили дежурное отделение 39-й государственной пожарно-спасательной части. На месте чрезвычайники обнаружили ребенка на подоконнике 2-го этажа 3-этажного жилого дома.

Девочку спасли

Спасатели с помощью 3-коленной лестницы поднялись на уровень 2-го этажа и сняли девочку. Выяснилось, что в закрытой квартире 5-летний ребенок находился сам.

Предыдущие инциденты с детьми на подоконнике