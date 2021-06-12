Сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области 11 июня, в 13:03 поступило сообщение от представителей полиции.
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Ребенок сидел на подоконнике
Полицейские рассказали спасателям, что на улице Парковой в городе Желтые Воды Каменского района на подоконнике окна квартиры сидит маленькая девочка.
Туда сразу же отправили дежурное отделение 39-й государственной пожарно-спасательной части. На месте чрезвычайники обнаружили ребенка на подоконнике 2-го этажа 3-этажного жилого дома.
Девочку спасли
Спасатели с помощью 3-коленной лестницы поднялись на уровень 2-го этажа и сняли девочку. Выяснилось, что в закрытой квартире 5-летний ребенок находился сам.
Предыдущие инциденты с детьми на подоконнике
- Недавно в Шевченковском районе Днепра с балкона 6-этажа выпала 5-летняя девочка. Правоохранители открыли уголовное производство по данному инциденту. Врачи назвали чудом то, что ребенок выжил.
- В Кривом Роге из окна 5-го этажа выпал 4-летний ребенок. В это время мать была дома, однако отвернулась и мальчик успел открыть окно. Пострадавший выжил и был госпитализирован.