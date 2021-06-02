На Днепропетровщине из-за ливня начал разрушаться автомобильный мост: фото

Из-за сильных дождей в городе Новомосковск под Днепром начал разрушаться автомобильный мост. Там размыло землю у опоры переправы. Этот мост довольно важен для Днепропетровской области.

Разрушение началось 1 июня. Впоследствии на место вызвали правоохранителей.

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Больше о разрушении

Говорится о так называемом "Вороновском мосте" над железнодорожными путями. По приезду полицейские зафиксировали разрушения.



Патрульные на вызове из-за разрушения моста / Фото телеграм-канала "Днепр областной"

Впоследствии в патрульной полиции Днепра рассказали журналистам, что это "проблемное место" уже засыпали щебнем. Там отметили, что такую "ликвидацию последствий" провели коммунальщики Новомосковска.

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Что известно об этом мосте

Телеграм-канал "Днепр областной" сообщил, что для Новомосковского района и области, этот мост является важным стратегическим объектом.

Он соединяет не только несколько микрорайонов Новомосковска, но и открывает путь к центральной районной больнице и населенным пунктам района.

В частности, к военным городкам Черкасское и Гвардейское. Поэтому по этой переправе ежедневно ездят много автобусов и автомобилей.



Последствия ливня в городе Новомосковск / Фото Vgorode