Медики организовали незаконную схему в начале 2021 года. В Службе безопасности Украины отметили, что Масштабная выдача подделок могла спровоцировать распространение уровня заболеваемости COVID-19.

К теме Продавали военные запчасти в Россию: на Харьковщине разведка разоблачила преступную группу – фото

Медики "сотрудничали" с турагентствами

По данным следствия, чиновник одного из медучреждений области организовал схему с представителями туроператоров. Заказчиками были люди, которые планировали выехать за границу или посетить курорты в Украине.

Справки выдавали без обследования пациента и соответствующих анализов. Инфицированный человек имел возможность свободно получить медицинскую справку. Стоимость одной справки у дельцов колебалась до 1 тысячи гривен, в зависимости от срочности ее получения,

– рассказали в СБУ.



В Днепропетровской области медики за тысячу гривен подделывали тест на COVID-19

Как разоблачили злоумышленников

Ежедневно злоумышленники выдавали в среднем 5 поддельных справок.

Правоохранители разоблачили медика во время передачи заказчику 8 справок с отрицательными результатами тестов. Заметим, у этих лиц даже не отбирали биоматериал для проведения тестирования.

В полиции открыли уголовное производство по статьям о:

служебном подлоге;

принятие взятки должностным лицом.

Организатору уже сообщили о подозрении. Правоохранители устанавливают других причастных к незаконной схеме, а также лиц, которые воспользовались нелегальными услугами медработника.