Как апокалипсис: на Днепропетровщине смерч напугал людей и повредил дома – видео

12 июня 2021 , 16:42
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"Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ"

В селе Широком на Днепропетровщине в субботу, 12 июня, пронесся смерч. Это уже 3 торнадо, которое в течение недели зафиксировали в области.

От смерча пострадали по меньшей мере 10 зданий. Информации о травмированных в результате непогоды людях пока нет.

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В селе Широком от смерча пострадали около 10 домов. Вырублены и перепаханные посадки дают о себе знать,
– говорится в сообщении.

Смерчи в Днепропетровской области

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Автор: Мар'яна Бекало