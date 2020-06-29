В городе Новомосковске Днепропетровской области 28 июня мужчина начал стрелять из пистолета в прохожих людей. Молодой парень пытался забрать оружие у неадекватного мужчины, но тот выстрелил в него.

Парнем, который получил пулю, был 24-летний местный житель Владислав Кравченко. Об этом сообщает телеграмм-канал Teza.

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Неизвестный 42-летний мужчина находился в неадекватном состоянии и начал стрелять в прохожих. Ему помешал Владислав, пытаясь отобрать у неадеквата пистолет.

Впрочем злоумышленник выстрелил в своего оппонента. Владислав Кравченко получил ранение в артерию, а из-за большой потери крови позже скончался в больнице. Информацию о гибели 24-летнего юноши подтвердили и его соседи.

Вчера во время защиты людей от неадекватного человека с пистолетом был убит мой сосед Владислав Кравченко,

– рассказал в фейсбуке пользователь Михаил Космачевский.

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Когда на место происшествия прибыли полицейские, стрелок уже сбежал. Впрочем, его потом нашли и задержали, а оружие конфисковали. Против 42-летнего злоумышленника открыли сразу два уголовных дела.

Мужчину обвиняют в хулиганстве с применением оружия, а также в нанесении тяжелых телесных повреждений, что привело к смерти потерпевшего. За это он может загреметь на срок до 10 лет.