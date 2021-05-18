О его задержании сообщили 18 мая. Развратные действия мужчины, вероятно, совершил в этом месяце, однако, точную дату не сообщают.
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Как установили правоохранители, это произошло возле одного из сел в Павлоградском районе Днепропетровской области
33-летний мужчина пошел только со своей падчерицей гулять в лес.
Сперва, злоумышленник обнажил свой половой орган.
Потом он раздел девочку и несколько раз сфотографировал ее на телефон.
Злоумышленнику объявили подозрение по статье о развращении несовершеннолетней.
Если вину мужчины докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.