О его задержании сообщили 18 мая. Развратные действия мужчины, вероятно, совершил в этом месяце, однако, точную дату не сообщают.

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Как установили правоохранители, это произошло возле одного из сел в Павлоградском районе Днепропетровской области

33-летний мужчина пошел только со своей падчерицей гулять в лес.

Сперва, злоумышленник обнажил свой половой орган.

Потом он раздел девочку и несколько раз сфотографировал ее на телефон.

Злоумышленнику объявили подозрение по статье о развращении несовершеннолетней.

Если вину мужчины докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В Одессе 30 апреля задержали мужчину, которого подозревают в многочисленных изнасилованиях дочери своей жены. Он более 2 лет запугивал 11-летнего ребенка, чтобы та молчала.