В Никополе на Днепропетровщине в авто сгорел мужчина. Сообщение о пожаре на улице Казацкой поступило к спасателям утром 4 июня.

Известно, что авто вспыхнуло прямо во время движения, сообщает ГСЧС. На Кировоградщине загорелась электричка: ее выпустили еще 45 лет назад – фото, видео Прибыв на место, спасатели потушили огонь, а внутри машины Renault Kangoo обнаружили тело мужчины. Был он водителем или пассажиром – пока неизвестно.

Пожарные ликвидируют пожар в Никополе / Фото ГСЧС

В Никополе сгорело авто с мужчиной внутри / Фото ГСЧС Сейчас правоохранители устанавливают личные данные погибшего и выясняют причины возгорания. Загорелся транспорт: жуткие случаи Накануне на трассе Киев – Чоп произошло ДТП. Автомобиль Lexus на большой скорости влетел в фуру. Из-за столкновения моторный отсек легковушки загорелся, огонь перекинулся на прицеп: водитель сгорел заживо.

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