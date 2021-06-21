ДТП произошло в селе Покровское Никопольского района. Не уточнили, кто именно вызвал аварию.

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Что известно о жертвах

Погибли 2 пассажира микроавтобуса. Еще 8 человек пострадали, среди них – 2 детей. Пострадавших забрали в Никопольскую больницу №4.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали аварии. На фотографиях с места ДТП видно, что у микроавтобуса поврежден бок и выбито лобовое стекло. Задняя часть легковушки тоже пострадала.



Авария на Днепропетровщине / Фото ГСЧС

Разбитая машина / Фото ГСЧС

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