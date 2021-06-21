На Днепропетровщине не разминулись ВАЗ и микроавтобус: есть жертвы – фото

В Днепропетровской области 21 июня столкнулись ВАЗ 2111 и Mercedes Sprinter. К сожалению, двое пассажиров микроавтобуса не выжили.
ДТП произошло в селе Покровское Никопольского района. Не уточнили, кто именно вызвал аварию.
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Что известно о жертвах
Погибли 2 пассажира микроавтобуса. Еще 8 человек пострадали, среди них – 2 детей. Пострадавших забрали в Никопольскую больницу №4.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали аварии. На фотографиях с места ДТП видно, что у микроавтобуса поврежден бок и выбито лобовое стекло. Задняя часть легковушки тоже пострадала.
Авария на Днепропетровщине / Фото ГСЧС
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