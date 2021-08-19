Также во время обыска у 29-летнего мужчины нашли ружье. Однако, вероятно, он имел на него разрешение, поскольку правоохранители не открыли уголовное производство за незаконное обращение с оружием.

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Задержание подозреваемого в выращивании конопли: смотрите видео Нацполиции

Был налажен процесс производства

На приусадебном участке задержанного было 1900 кустов конопли. Часть из них уже сушилась в помещении, которое сделали с большой пленки и деревянных планок. Однако большинство кустов еще росло на "огороде".

Также в его доме нашли 25 килограммов измельченного каннабиса и 15 килограммов каннабиса в "шишках". Цена изъятых растений достигает примерно 11,5 миллиона гривен. Ее правоохранители определили по приблизительным ценам "черного рынка".

Ружье, которое нашли следователи, было охотничьим. К нему мужчина имел 50 патронов.

Конфискация изъятой конопли / Фото Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о посеве или выращивании конопли с целью сбыта. Если вину задержанного смогут доказать в суде, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.

Теперь все, что изъяли правоохранители, направили на экспертизу. Задержание провели во время операции "Мак".

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