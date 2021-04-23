На днепропетровской шахте "Благодатная" 23 апреля случился обвал во время проведения демонтажных работ. В результате инцидента один горняк, к сожалению, погиб.

Детали обвала на шахте

Трагедия случилась в 12:30. Причина – обвал пустых пород. Об этом заявил председатель профсоюза горняков Михаил Волынец.

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Сначала сообщили, что один из горняков получил легкие телесные повреждения. Другого же разыскивала горноспасательная служба. Впоследствии его тело обнаружили под завалами.

По данным "Радио Свобода", обвал случился во время работ в западном дренажном штреке. В настоящее время там работало двое горняков. Один из них получил легкие травмы ног. На предприятии сообщили, что причины аварии будет расследовать спецкомиссия.

Что известно о погибшем

Погибшим оказался 30-летний горняк очистного забоя Дмитрий Курасов.

Большая семья Независимого профсоюза горняков Украины, членом которого был Дмитрий, выражает соболезнования семье погибшего. Это действительно тяжелая и невосполнимая потеря,

– рассказал Волынец.

По его словам, у Дмитрия Курасова осталось двое детей в возрасте 1 и 5 лет.

Обратите внимание! 25 марта несчастный случай произошел на шахте "Белозерская" Донецкой области. Во время доставки секции механизированного крепления погиб 39-летний шахтер Александр Нис. На предприятии создали специальную комиссию для расследования несчастного случая.