На Днепропетровщине ограничили время работы ночных клубов и кафе
На Днепропетровщине усилили карантин, запретив заведениям общественного питания и ночным клубам работать с 23:00 до 7:00.
Соответствующее заявление опубликовала на своей фесйбук-странице пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.
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Так, с 23:00 до 7:00 запрещено работать ночным клубам, кафе, ресторанам, барам, заведениям культуры.
Однако эт ограничение не касается кинотеатров и учреждений, работающих на вынос.