На Днепропетровщине усилили карантин, запретив заведениям общественного питания и ночным клубам работать с 23:00 до 7:00.

Соответствующее заявление опубликовала на своей фесйбук-странице пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации. Важно Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных Так, с 23:00 до 7:00 запрещено работать ночным клубам, кафе, ресторанам, барам, заведениям культуры. Справка. По состоянию на 15 июля в Днепропетровской области зарегистрировано 1 155 случаев заражения коронавирусом. Однако эт ограничение не касается кинотеатров и учреждений, работающих на вынос. Коронавирус в Украине: что известно С начала пандемии в Украине зарегистрировали 55 607 случаев заражения коронавирусом, из которых 26 049 еще продолжают лечиться.

коронавирусом, из которых Выздороветь удалось 28 131 украинцу. От осложнений, к сожалению, умерли 1 427 инфицированных.

От осложнений, к сожалению, умерли Карантин в Украине ввели 12 марта. После этого его уже несколько раз переносили. Сейчас датой окончания карантина является 31 июля.

С 11 мая в стране начали ослаблять карантин, его назвали Днем "К". В общем правительство предусмотрело 5 таких этапов.