Поэтому подозреваемого школьника задержали. Информацию об этом подтвердили в комментарии 24 каналу в полиции Днепропетровщины.

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Задержанный – воспитанник интерната

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о тяжелом телесном повреждении. Она предусматривает от 7 до 10 лет заключения.

Издание "Днепр Час" сообщает, что парень, которого подозревают, учится в 7 классе школы-интерната "Никтор". После задержания он признался в совершении этого преступления.

Пострадавшего госпитализировали в шоковом состоянии. Медики диагностировали травмы печени, грудной клетки, а также живота. Его пытались спасти, но это было безрезультатно.

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