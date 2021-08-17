На Днепропетровщине подросток до смерти избил бездомного
Источник:24 канал
В Покрове на Днепропетровщине 15 августа в больницу доставили бездомного мужчину, который умер от телесных повреждений. Впоследствии оказалось, что его мог побить 13-летний парень.
Поэтому подозреваемого школьника задержали. Информацию об этом подтвердили в комментарии 24 каналу в полиции Днепропетровщины.
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Задержанный – воспитанник интерната
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о тяжелом телесном повреждении. Она предусматривает от 7 до 10 лет заключения.
Издание "Днепр Час" сообщает, что парень, которого подозревают, учится в 7 классе школы-интерната "Никтор". После задержания он признался в совершении этого преступления.
Пострадавшего госпитализировали в шоковом состоянии. Медики диагностировали травмы печени, грудной клетки, а также живота. Его пытались спасти, но это было безрезультатно.
Другие избиения бездомных
- 30 марта Измаил Одесской области всколыхнула ужасная новость. Там 2 подростка разделы и избили палками бездомного. Тот сразу умер от полученных травм. Это произошло, потому что бездомный отказывался просить деньги на булочки этим детям.
- Также избиение бездомного в Одесской области произошло ночью 24 мая. В Подольске подросток решил устроить драку с бездомным прямо на территории церкви. Это все снимал на видео товарищ злоумышленника.