На Днепропетровщине подросток застрял в сыпучем песке: фото спасения

В селе Каменское Днепропетровской области 17-летний парень застрял в сыпучем песке. Инцидент произошел во время прогулки на берегу затопленного карьера.

К сожалению, самостоятельно спастись юноша не смог. Местные спасатели прибыли его вызволять.

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Чтобы дотянуться до пострадавшего, спасатели использовали специальную лестницу, установленную на песок.

С помощью огромной ветки и веревки, они (спасатели – 24 канал) вытащили юношу на твердую поверхность,

– говорится в сообщении.

Впоследствии спасенного юношу направили на обследование в Никопольскую городскую больницу №4. Деталей о самочувствии пострадавшего пока не раскрывают.



Кадры спасательной операции / "Днепр областной"

Кадры спасательной операции / "Днепр областной"

На Львовщине девушка пострадала от той-терьера

На Львовщине 17-летняя девушка пострадала от укуса той-терьера Рыжули.

Инцидент произошел еще в августе 2021 года.

В октябре Стрыйский суд Львова принял решение конфисковать щенка у хозяйки и объявил ей штраф в размере 85 гривен.

Кроме того, владелица песика должна оплатить 454 гривен судебного сбора.

В то же время постановление еще можно обжаловать.

Той-терьеры – это маленькие песики. Их рост не превышает 20-28 сантиметров. Средний вес составляет 2 килограмма.

Сообщение из "Днепра областного":

Подросток застрял в сыпучем песке. Произошло это в селе Каменское Никопольского района.

17-летний парень гулял по берегу затопленного карьера и вдруг застрял в сыпучем песке. Выбраться самостоятельно подросток не смог.

Вызволять его приехали спасатели.

Сотрудники ГСЧС добрались до парня по лестнице, уложенной на песок. С помощью огромной ветки и веревки, они вытащили юношу на твердую поверхность.

После этого подростка направили на обследование в Никопольскую городскую больницу №4.