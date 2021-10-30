На Днепропетровщине подросток застрял в сыпучем песке: фото спасения
Источник:телеграм-канал "Днепр областной"
В селе Каменское Днепропетровской области 17-летний парень застрял в сыпучем песке. Инцидент произошел во время прогулки на берегу затопленного карьера.
К сожалению, самостоятельно спастись юноша не смог. Местные спасатели прибыли его вызволять.
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Чтобы дотянуться до пострадавшего, спасатели использовали специальную лестницу, установленную на песок.
С помощью огромной ветки и веревки, они (спасатели – 24 канал) вытащили юношу на твердую поверхность,
– говорится в сообщении.
Впоследствии спасенного юношу направили на обследование в Никопольскую городскую больницу №4. Деталей о самочувствии пострадавшего пока не раскрывают.
Кадры спасательной операции / "Днепр областной"
Кадры спасательной операции / "Днепр областной"
На Львовщине девушка пострадала от той-терьера
- На Львовщине 17-летняя девушка пострадала от укуса той-терьера Рыжули.
- Инцидент произошел еще в августе 2021 года.
- В октябре Стрыйский суд Львова принял решение конфисковать щенка у хозяйки и объявил ей штраф в размере 85 гривен.
- Кроме того, владелица песика должна оплатить 454 гривен судебного сбора.
- В то же время постановление еще можно обжаловать.
- Той-терьеры – это маленькие песики. Их рост не превышает 20-28 сантиметров. Средний вес составляет 2 килограмма.
Сообщение из "Днепра областного":
Подросток застрял в сыпучем песке. Произошло это в селе Каменское Никопольского района.
17-летний парень гулял по берегу затопленного карьера и вдруг застрял в сыпучем песке. Выбраться самостоятельно подросток не смог.
Вызволять его приехали спасатели.
Сотрудники ГСЧС добрались до парня по лестнице, уложенной на песок. С помощью огромной ветки и веревки, они вытащили юношу на твердую поверхность.
После этого подростка направили на обследование в Никопольскую городскую больницу №4.