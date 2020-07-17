В Днепропетровской области в течение нескольких лет действовала преступная группировка. Банда занималась разбоями, сбытом наркотиков, а также запугиванием и пытками людей.

Задержали пять участников банды

Сейчас полиции удалось задержать пятерых членов банды. Им сообщили о подозрениях и трем из них избрали меру пресечения – содержание под стражей. Об этом сообщила пресс-служба со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко.

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Однако, по предварительной информации, в группировку входили не менее 10 человек – в возрасте от 22 до 45 лет. Все они ранее уже имели неоднократные проблемы с законом. А один из задержанных даже находился в международном розыске.

Мы установили их причастность к совершению ряда преступлений на территории Днепропетровской области, в том числе связанных с похищением людей, пытками, вымогательством. Сейчас мы проводим у них обыски и уже обнаружили и изъяли целый арсенал,

– отметил Клименко.

Во время обысков обнаружили целый арсенал оружия

У преступников нашли более 30 единиц разнообразного оружия, гранаты, мины, тротиловые шашки и почти пять тысяч патронов различного калибра. Лидером банды, которого тоже взяли под стражу, был 45-летний местный житель. Остальных причастных к совершению преступлений ищут.



Лидера банды задержали / Фото пресс-службы Нацполиции



Правоохранители изъяли много оружия / Фото пресс-службы Нацполиции

Обратите внимание! Задержанным объявили подозрение в пытках и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Участникам банды грозит до 10 лет лишения свободы.