Семья воровала туи из церкви на Днепропетровщине: женщина перед этим перекрестилась - видео

В городе Каменское на Днепропетровщине два человека с ребенком похитили туи с территории церкви. Вероятно, это была семья. Женщина перед кражей успела перекреститься.

Об этом сообщили 22 июня, вероятно, инцидент произошел ночью накануне. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Перебрасывали и клали в пакет

В начале видео видно, что сначала женщина просунула руку сквозь ограждение. Таким образом она смогла вытащить с территории церкви меньшей мере одно растение.

Затем мужчина с мальчиком перелезли через забор. Они извлекли из почвы саженцы и выбрасывали их за территорию церкви. Затем их сообщница складывала похищенное в пакет.

Похищение туй с территории церкви в Каменском: видео "Информатор"