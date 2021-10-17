Авария произошла около 19:50 возле поселка Подлужье, на 340 километре трассы Н-08.

Кстати Легковушка влетела в грузовик: на Львовщине произошло ужасное ДТП с жертвами

Маршрутка полетела в кювет

Междугородный автобус "Volkswagen LT-35" ехал по маршруту "Кременчуг-Днепр". Он столкнулся с автомобилем "скорой" "Citroen Jamper".

От удара маршрутка вылетела в кювет и перевернулась на бок.



Маршрутка перевернулась / Фото ГСЧС

Что известно о пострадавших

Во время аварии пострадали 6 человек. Трех женщин и двух мужчин забрали в Каменскую городскую больницу. Еще одна женщина от госпитализации отказалась. По предварительной информации, у пострадавших легкие ушибы.



"Скорая" столкнулась с автобусом / Фото ГСЧС

Детали ДТП выясняют правоохранители. На месте работали 9 чрезвычайников, привлекли 2 единицы техники.



Место ДТП / Фото ГСЧС

Тройное ДТП в Днепре

Вечером 12 октября в Днепре произошло тройное ДТП с автомобилем Mitsubishi. Водитель устроил аварию, когда пытался скрыться от правоохранителей.

На перекрестке улиц Путиловская и Калиновая легковушку сначала пытались остановить за проезд на красный сигнал светофора. Во время "погони" Mitsubishi выехал на автостоянку и врезался в Renault. Тот от удара отлетел и зацепил микроавтобус Mercedes.

Правда, никто не пострадал, а злоумышленника задержали.