Сквозь новенькую дорогу пробились сорняки: фото невероятной силы природы Днепропетровщины
В селе Алексеевка Днепропетровской области сквозь асфальт на дороге начали пробиваться сорняки. Местные жители возмущаются, поскольку эту дорогу отремонтировали совсем недавно.
Источник:публикация Елены Бабий
Об этом сообщила в своем фейсбуке местная жительница Елена Бабий еще 1 мая. Она написала, что начало портиться дорожное покрытие на улице Зеленой.
Тоже о дорогах Ремонтировала зубная фея: В Запорожье яму засыпали слепками челюстей – видео
Подробнее об этом инциденте
По словам женщины, эту улицу заасфальтировали только осенью. А именно в сентябре 2020 года.
Растения пробили асфальт на Днепропетровщине / Фото Елены Бабий
На фото видно, что сквозь свежий асфальт пробились ростки одуванчика. Почему именно это растение – неизвестно.
Испорченная дорога в Алексеевке / Фото Елены Бабий
Большинство из растений там уже достаточно большие. А в некоторых местах асфальт только начал трескать.
Общий план дороги, которая начала портиться / Фото Елены Бабий
Поделиться новостью