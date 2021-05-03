В селе Алексеевка Днепропетровской области сквозь асфальт на дороге начали пробиваться сорняки. Местные жители возмущаются, поскольку эту дорогу отремонтировали совсем недавно.

Об этом сообщила в своем фейсбуке местная жительница Елена Бабий еще 1 мая. Она написала, что начало портиться дорожное покрытие на улице Зеленой.

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По словам женщины, эту улицу заасфальтировали только осенью. А именно в сентябре 2020 года.



Растения пробили асфальт на Днепропетровщине / Фото Елены Бабий

На фото видно, что сквозь свежий асфальт пробились ростки одуванчика. Почему именно это растение – неизвестно.



Испорченная дорога в Алексеевке / Фото Елены Бабий

Большинство из растений там уже достаточно большие. А в некоторых местах асфальт только начал трескать.



Общий план дороги, которая начала портиться / Фото Елены Бабий

Обратите внимание! В Харькове пытались украсть деньги из госбюджета, когда делали ремонт дорог. Работы выполнили некачественно, но списали почти 1,5 миллиона гривен. Подробно о коррупционной схеме – по ссылке.