В городе Вольногорск Днепропетровской области 2 мая обнаружили собаку, которая упала в колодец возле заброшенного здания. Туда вызвали чрезвычайников, и они спасли четвероногого.

Чрезвычайникам обратились примерно в 9 часов утра. На место сразу отправились 4 сотрудников ГСЧС.

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Пес, какой провалился в колодец на Днепропетровщине / Фото ГСЧС

Больше о спасении

Пес упал в квадратный заброшенный коммуникационный колодец. Его глубина достигает примерно 1,5 метра. Когда именно это случилось – неизвестно.

В момент приезда МЧСников животное лежало на камнях, свернувшись калачиком. Один из спасателей спустился в колодец и с помощью пожарно-спасательного оборудования и достал собаку из ловушки.



Момент спасения пса на Днепропетровщине / Фото ГСЧС

После этого довольное спасением животное начало бегать. К счастью, пес не травмировался во время падения в яму.



Спасенный чрезвычайниками собака / Фото ГСЧС

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