Упал в заброшенный колодец: история спасения собаки на Днепропетровщине – фото
В городе Вольногорск Днепропетровской области 2 мая обнаружили собаку, которая упала в колодец возле заброшенного здания. Туда вызвали чрезвычайников, и они спасли четвероногого.
Источник:ГСЧС Днепропетровщины
Чрезвычайникам обратились примерно в 9 часов утра. На место сразу отправились 4 сотрудников ГСЧС.
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Пес, какой провалился в колодец на Днепропетровщине / Фото ГСЧС
Больше о спасении
Пес упал в квадратный заброшенный коммуникационный колодец. Его глубина достигает примерно 1,5 метра. Когда именно это случилось – неизвестно.
В момент приезда МЧСников животное лежало на камнях, свернувшись калачиком. Один из спасателей спустился в колодец и с помощью пожарно-спасательного оборудования и достал собаку из ловушки.
Момент спасения пса на Днепропетровщине / Фото ГСЧС
После этого довольное спасением животное начало бегать. К счастью, пес не травмировался во время падения в яму.
Спасенный чрезвычайниками собака / Фото ГСЧС
Несколько похожих случаев
- В Черкасской области 29 апреля в 5-метровом бетонном резервуаре оказалась домашняя собака. На ее спасение сперва отправился мальчик-владелец, а потом и доброволец. Впоследствии всех 3 вытаскивали спасатели.
- В селе Малое Веселое на Харьковщине кот провалился в 18-метровый колодец. Спасатели его достали 23 апреля. Животное пробыло там примерно 2 недели. Спасатели отметили, что усач выжил только благодаря доступу к воде.
- В городе Балаклея Харьковской области котенок застрял под бетонной плитой и не мог вылезти самостоятельно. Сколько он там пробыл – неизвестно. 28 апреля его оттуда вытаскивала целая бригада чрезвычайников.
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