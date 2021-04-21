В Днепропетровской области обнаружили пруд, который покраснел от крови животных и химических отходов. Их в него сливают местные предприятия. Фото момента загрязнения опубликовали в сети.

О сливе отходов сообщила сотрудница Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Татьяна Лампика. Она обнаружила загрязнение пруда 20 апреля во время рейда организации "Экологический патруль" и полиции Днепропетровщины.

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Женщина написала, что они с правоохранителями поймали с поличным одну из автоцистерн, которые сливают отходы в водоем. Она принадлежала предприятию "Агро-Овен".



Слив отходов в водоемы Днепропетровской области / Фото Татьяны Лампики

На фото момента слива видно, что отходы там были серого цвета. У водителя транспорта с собой был договор "о предоставлении услуг по принятию канализационных и фекальных стоков на очистные сооружения". Правоохранители вызвали туда следователей.

"Разрешение" дало КП... Это просто ужас! Уничтожение окружающей среды на уровне коммунальных учреждений тоже самое, что на уровне государственных органов,

– добавила Татьяна Лампик.



Документ о котором рассказала активистка / Фото Татьяны Лапики

Впоследствии женщина написала, что за полтора часа удалось остановить еще 3 таких автомобиля. Они направлялись к пруду от свинофермы и молокозавода.

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